Notquartiere schließen mit Ende April: Ausbau gefordert

Trotz der zahlreichen Maßnahmen und Angebote für wohnungslose Menschen in Wien fordern Betriebsräte des Bereichs der Wohnungslosenhilfe einen weiteren Ausbau des Systems.

Trotz vieler Angebote für wohnungslose Menschen in Wien gibt es zahlreiche Problemfelder.

Trotz vieler Angebote für wohnungslose Menschen in Wien gibt es zahlreiche Problemfelder.

„Mit dem Ende April auslaufende Winterpaket haben temporäre Notquartiere bis auf wenige Ausnahmen geschlossen. Die massiven Veränderungen im Klima mit extremen Hitzephasen machen aber aus unserer Sicht auch ein gefördertes Sommerhitzepaket nötig“, so die Vorsitzende des Wirtschaftsbereiches Gesundheit, Soziale Dienste & Kinder- und Jugendwohlfahrt in der GPA Wien, Karin Samer.

Arbeitsbedingungen müssen verbessert werden

Ein weiteres Problemfeld sind für Samer die immer wiederkehrenden befristeten Dienstverhältnisse der Beschäftigten, die sich nach Ablauf des Winterpaketes beim AMS anmelden müssen. Daher spricht sich Samer für eine kontinuierliche Anstellung der Betreuer aus, um Arbeitsbedingungen und auch die Qualität der Betreuung von Wohnungslosen zu verbessern.

Ausbau in vielen Bereichen

Die Vernetzung der Betriebsräte der Wiener Wohnungslosenhilfe fordert einen prinzipiellen Ausbau und genügend ganzjährige Angebote von Notquartiers-Plätzen. Auch eine bessere personelle Besetzung und ständige Anstellungsverhältnisse sind notwendig