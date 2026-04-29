Blutige Attacke am Westbahnhof: Frau (40) stach mit Nagelschere zu

Am Montagnachmittag soll eine Frau auf zwei andere Personen mit einer Nagelschere eingestochen haben.

Am Montagnachmittag soll eine Frau auf zwei andere Personen mit einer Nagelschere eingestochen haben.

Dort soll es zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen gekommen sein, bei der zwei davon verletzt wurden. Als die Beamten eintrafen, konnten diese eine 39-jährige Frau und einen 38-jährigen Mann, beide hatten Schnittverletzungen im Gesicht bzw. Halsbereich, antreffen.

Frau soll beide Opfer verletzt haben

Laut Zeugenaussagen soll es zu einer lautstarken Meinungsverschiedenheit zwischen den beiden Opfern und einer Frau gekommen sein. Die Unbekannte soll mit einer Nagelschere die beiden verletzt haben und anschließend Richtung Emil-Maurer-Park geflüchtet sein. Im Zuge einer Sofortfahndung konnte die tatverdächtige 40-jährige Rumänin angehalten werden. Die Frau wurde vorläufig festgenommen und befindet sich derzeit in polizeilicher Anhaltung.

Nagelschere gefunden

An der Tatörtlichkeit konnte eine Nagelschere aufgefunden und sichergestellt werden. Die verletzte 39-Jährige wurde mit einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das verletzte männliche Opfer wurde nach der Erstversorgung in häusliche Pflege entlassen.