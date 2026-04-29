U3-Fahrt endet im Spital: Sechs Jugendliche nach Angriff ausgeforscht

Im April 2025 wurde ein damals 28-jähriger Mann im Beisein seines damaligen 27-jährigen Freundes bereits in der U-Bahn der Linie U3 in Fahrtrichtung Ottakring von mehreren jungen Männern angepöbelt und beschimpft.

Als die beiden Männer bei der Endstation Ottakring ausstiegen, folgten ihnen die sechs Unbekannten. In der Arnethgasse sollen die sechs Männer den 28-Jährigen und den 27-Jährigen umzingelt und erneut verbal attackiert haben. Einer der Unbekannten soll plötzlich dem 28-Jährigen einen Fußtritt gegen den Kopf versetzt haben, sodass der Mann zu Boden stürzte und benommen liegen blieb. Die Tatverdächtigen flüchteten.

Schwer verletzt

Der 28-Jährige wurde bei dem Vorfall schwer verletzt und befand sich einige Zeit in stationärer Behandlung. Durch das Kriminalreferat Ottakring wurden die Ermittlungen übernommen. Aufgrund einer intensiven und akribischen Ermittlungsarbeit ist es gelungen, die Tatverdächtigen namentlich auszuforschen. Es handelt sich um Jugendliche, welche zum Tatzeitpunkt in einem Alter von 16 und 17 Jahren (StA.: Serbien, Kroatien und Österreich) waren. In den ersten Einvernahmen zeigten sich lediglich zwei der Tatverdächtigen geständig. Alle Beteiligten wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung angezeigt.