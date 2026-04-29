Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at zeigt Polizeifahrzeuge am Heiligengeistplatz in Klagenfurt.
Ein Hotelgast wurde am Montag festgenommen.
Wien/2. Bezirk
29/04/2026
Festnahme

Mann verwüstet Hotel und reißt Kabel aus Wänden

Gestern wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau in ein Hotel gerufen. Ein Gast wurde rabiat.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(110 Wörter)

Der Hotelgast soll mehrere Deckenverkleidungen in einem der Stockwerke heruntergerissen und teilweise auch Kabel aus der Wand gerissen haben. Als die Beamten eintrafen, konnten sie die Beschädigungen wahrnehmen. Der Mann, ein 31-Jähriger (StA.: ungeklärt), befand sich in einem der Zimmer.

Mann wurde festgenommen

Er machte gegenüber den Beamten unzusammenhängende Angaben und einen beeinträchtigten Eindruck. Im Zuge einer Durchsuchung konnten mehrere Schlüsselkarten und ein Diensthandy des Hotels vorgefunden werden. Der Mann wurde in weiterer Folge vorläufig festgenommen und befindet sich derzeit in polizeilicher Anhaltung. Es entstand ein Schaden im fünfstelligen Eurobereich.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: