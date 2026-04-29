Mann verwüstet Hotel und reißt Kabel aus Wänden

Der Hotelgast soll mehrere Deckenverkleidungen in einem der Stockwerke heruntergerissen und teilweise auch Kabel aus der Wand gerissen haben. Als die Beamten eintrafen, konnten sie die Beschädigungen wahrnehmen. Der Mann, ein 31-Jähriger (StA.: ungeklärt), befand sich in einem der Zimmer.

Mann wurde festgenommen

Er machte gegenüber den Beamten unzusammenhängende Angaben und einen beeinträchtigten Eindruck. Im Zuge einer Durchsuchung konnten mehrere Schlüsselkarten und ein Diensthandy des Hotels vorgefunden werden. Der Mann wurde in weiterer Folge vorläufig festgenommen und befindet sich derzeit in polizeilicher Anhaltung. Es entstand ein Schaden im fünfstelligen Eurobereich.