ESC 2026: Stadthalle abgeriegelt – jetzt gelten Flughafen-Standards

Wien wird zur Hochsicherheitszone: Ab heute, dem 29. April 2026, um 17 Uhr, herrscht in der Wiener Stadthalle die höchste Sicherheitsstufe.

Der Countdown zum Eurovision Song Contest (ESC) 2026 läuft. Um Punkt 17 Uhr werden heute alle Aufbauarbeiten in der Main Venue gestoppt. Laut einer Aussendung beginnt damit die finale Sicherheitsphase. Sechs Spezial-Hundeeinheiten der Landespolizeidirektion Wien durchsuchen die Halle systematisch auf Sprengstoff.

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Einlass nur nach „Flughafen-Check“

Nach der Durchsuchung wird die Stadthalle komplett abgeriegelt. Wer hinein will, muss durch Sicherheitskontrollen, die jenen am Flughafen gleichen: Gepäck wird geröntgt, Personen müssen durch Metalldetektoren. Der Märzpark ist bereits eingezäunt, ab dem 9. Mai folgen umfassende Verkehrssperren rund um die Halle. Jede akkreditierte Person wurde vorab polizeilich überprüft. Eventmanager Oliver Lingens betont: „Die Sicherheit aller Beteiligten […] hat oberste Priorität. Wir treffen alle Maßnahmen, um ein sicheres und freudvolles Fest zu garantieren.“

Strenge Regeln im „Eurovision Village“

Auch das Herz der Fans in der Innenstadt, das Eurovision Village am Rathausplatz, wird streng bewacht. Wer dort ab dem 10. Mai mitfeiern will, sollte seine Tasche lieber gleich zu Hause lassen. An den Tagen Montag., 11. bis Freitag, 15. Mai sowie am Sonntag, 17. Mai dürfen ausschließlich Taschen bis maximal A4-Format mitgeführt werden. Für die Opening Ceremony am 10. Mai sowie für das ESC-Finale am 16. Mai gilt eine strikte „No-Bag-Policy“: Taschen, Rucksäcke oder sonstige Behältnisse sind an diesen beiden Tagen nicht erlaubt.

Die wichtigsten Regeln für das Village: Taschen und Rucksäcke größer als A4-Format bzw. A6-Format und andere sperrige Gegenstände

Waffen aller Art sowie potenziell gefährliche oder als Wurfgeschoß geeignete Gegenstände

Glasbehälter, Flaschen, Dosen, Kanister, Hartverpackungen sowie zerbrechliche Materialien wie Glas

Pyrotechnische Gegenstände (z. B. Feuerwerkskörper, Rauchbomben, bengalische Feuer)

Mechanische oder elektrische Lärminstrumente (z. B. Megafone), Laserpointer, Trillerpfeifen oder Gas-Tröten

Pfeffersprays und Tränensprays

Fahrräder und ähnliche Fortbewegungsmittel wie Scooter, Skateboards, Inline-Skates oder Segways

Flaggen müssen schwer entflammbar sein (Zertifikat nötig!) und dürfen kein Holz oder Metall enthalten.

Ring-Sperren und Öffi-Umleitungen

An den vier großen Show-Tagen (10., 12., 14. und 16. Mai) wird es auf dem Universitätsring eng. Ab 12 Uhr wird der Bereich entlang des Rathausplatzes gesperrt. Das hat auch Folgen für die Öffis: Die Linien D, 1 und 71 müssen umgeleitet oder kurzgeführt werden.