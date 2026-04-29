Entschärfung einer Unfallhäufungsstelle in Oberweiden startet

Die bestehende Kreuzung gilt schon lange als Unfallhäufungsstelle. Laut einer Aussendung des NÖ Straßendienstes entsprechen die aktuelle Verkehrsführung und der Zustand der Fahrbahn nicht mehr den modernen Sicherheitsstandards. Gemeinsam mit der Gemeinde Weiden an der March nimmt das Land Niederösterreich nun rund 540.000 Euro in die Hand, um die Situation zu verbessern.

Projekt: Eine „Doppel-T-Kreuzung“ für mehr Durchblick

Die bestehende Kreuzung wird in eine versetzte Doppel-T-Kreuzung umgebaut. Durch die neue Anordnung werden die Sichtverhältnisse für Abbieger optimiert. Die Fahrbeziehungen werden klarer strukturiert, um gefährliche Situationen zu vermindern. Nicht nur die Optik ändert sich – der gesamte Straßenaufbau wird abgetragen und komplett neu und tragfähig aufgebaut.

Baustart und Umleitungen

Die Arbeiten beginnen am 4. Mai 2026. Da es sich um eine umfassende Neugestaltung handelt, bleibt Geduld gefragt: Während der Bauphase ist mit erheblichen Verzögerungen zu rechnen. Je nach Baufortschritt muss die Kreuzung zeitweise komplett gesperrt werden. Der Verkehr wird großräumig über das bestehende Landesstraßennetz umgeleitet, heißt es.

Wer zahlt was?

Von den Gesamtkosten in Höhe von 540.000 Euro trägt das Land Niederösterreich mit rund 470.000 Euro den Löwenanteil. Die Gemeinde Weiden an der March steuert etwa 70.000 Euro bei. Neben der Fahrbahn werden auch Nebenanlagen wie Entwässerungseinrichtungen und Bankette auf den neuesten Stand gebracht.