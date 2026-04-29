Schlafplatz für den ESC gesucht? XXXLutz bietet Platz für 450.000 Euro

Ganz Wien ist während des Eurovision Song Contests (ESC) restlos ausgebucht – oder etwa doch nicht? Ein höchst ungewöhnliches Inserat auf der Verkaufsplattform „willhaben“ sorgt derzeit für Staunen.

Wer für die ESC-Woche vom 11. bis 17. Mai 2026 noch keine Bleibe gefunden hat und über das nötige Kleingeld verfügt, könnte nun in der Hütteldorfer Straße fündig werden. Direkt neben der Wiener Stadthalle gelegen, bietet die XXXLutz-Filiale eine „Wohnfläche“ der Superlative: Rund 18.000 Quadratmeter stehen zur Verfügung. Der Preis hat es allerdings in sich.

190 Betten und ein eigenes Restaurant

Laut der Objektbeschreibung auf Willhaben mangelt es nicht an Komfort. Insgesamt 60 Schlafzimmer und 190 Betten warten auf die Gäste. Wer nicht alleine einziehen möchte, kann bis zu 380 Freunde mitbringen. Für die Verpflegung ist ebenfalls gesorgt: Das hauseigene Restaurant mit über 300 Sitzplätzen ist im Paket inkludiert, ebenso wie 250 kostenlose Parkplätze in der Tiefgarage.

Der Haken: Wohnen nur nach Ladenschluss

Ganz billig ist der Spaß jedoch nicht. Für die Woche wird ein Mietpreis von stolzen 450.000 Euro aufgerufen. Zudem gibt es eine zeitliche Einschränkung: Die Mieter dürfen das Gebäude täglich nur von 19 bis 8 Uhr nutzen – also dann, wenn der reguläre Verkaufsbetrieb ruht.