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Das Bild auf 5min.at zeigt ein Gebäude in Wien.
Wie wird das Wetter am Donnerstag in Wien?
Wien
29/04/2026
Wetterprognose

Kaiserwetter über Wien: Sonne scheint am Donnerstag

Die Experten der GeoSphere Austria prognostizieren für Donnerstag, den 30. April einen strahlenden Frühlingstag in der Bundeshauptstadt.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(88 Wörter)

„Den ganzen Tag scheint die Sonne von einem weitgehend wolkenlosen Himmel“, so die Prognose der GeoSphere Austria für Wien. Während der Wind tagsüber „schwach, tagsüber auch mäßig aus Nordost“ weht, bleibt es morgens noch recht frisch. Die Temperaturen in der Früh liegen zwischen minus 1 und plus 3 Grad. Laut den Meteorologen kann es „leichten Frost vor allem am westlichen Stadtrand geben“. Im Laufe des Tages klettert das Thermometer dann aber auf eine „Tageshöchsttemperatur um 15 Grad“.

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