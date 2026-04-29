Kaiserwetter über Wien: Sonne scheint am Donnerstag

„Den ganzen Tag scheint die Sonne von einem weitgehend wolkenlosen Himmel“, so die Prognose der GeoSphere Austria für Wien. Während der Wind tagsüber „schwach, tagsüber auch mäßig aus Nordost“ weht, bleibt es morgens noch recht frisch. Die Temperaturen in der Früh liegen zwischen minus 1 und plus 3 Grad. Laut den Meteorologen kann es „leichten Frost vor allem am westlichen Stadtrand geben“. Im Laufe des Tages klettert das Thermometer dann aber auf eine „Tageshöchsttemperatur um 15 Grad“.