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Symbolfoto
Auf dem Bild von www.5min.at sieht man die Polizei.
Zwei illegale Betriebe wurden in Wien behördlich geschlossen.
Wien
30/04/2026
Illegal

Illegale Prostitution und Drogenhandel: Hotelbetrieb geschlossen

Im Zuge eines Einsatzes wurde am Mittwoch, 29. April, ein Geschäftslokal in der Wiener Innenstadt und ein Hotelbetrieb durch die Gruppe Sofortmaßnahmen sowie das Magistratische Bezirksamt geschlossen.

von Fabio Pleschiutschnig Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Fabio Platschiutschnig von 5min.at
1 Minute Lesezeit(138 Wörter)

Bei einem der betroffenen Betriebe handelt es sich um ein Einzelhandelsgeschäft, dass wiederholt ohne aufrechte Gewerbegenehmigung betrieben wurde. Bereits in der Vergangenheit wurden mehrere Verstöße festgestellt, etwa unzulässige Öffnungszeiten, Verkauf nicht genehmigter Waren sowie fehlende oder mangelhafte Preisauszeichnungen. Auf Hinweise und mehrfache Kontrollen reagierte der Betreiber nicht. Das Geschäft wurde behördlich geschlossen und die Schlösser ausgetauscht.

Illegale Prostitution und Drogenhandel

Auch ein Hotelbetrieb wurde in diesem Einsatz aufgrund unbefugter Gewerbeausübung behördlich gesperrt. Der Standort wurde unter anderem für illegale Prostitution genutzt und diente als Umschlagplatz für Drogenhandel. „Beide Betreiber haben über einen längeren Zeitraum Vorschriften ignoriert. Neben der Wiener Bevölkerung werden auch Touristen in Angebote gelockt, die dem Ruf unserer Stadt schaden“, so Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen

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