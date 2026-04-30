Hubschraubereinsatz: Kettensäge rutschte ab

Zu einem Forstunfall kam es gestern Abend in Niederösterreich Ein Mann rutschte mit einer Kettensäge ab.

Ein 41-jähriger Mann aus dem Bezirk Lilienfeld hat am 29. April 2026, gegen 17.10 Uhr, in einem Wald im Gemeindegebiet von Hohenberg, Bezirk Lilienfeld, Forstarbeiten durchgeführt. Beim Umschneiden eines Baumes dürfte die Kettensäge hängen geblieben und aus dem Baum gerutscht sein.

Notarzthubschrauber im Einsatz

Dabei kam es zu einer Schnittverletzung am linken Oberschenkel. Der 41-Jährige wurde von der Feuerwehr und der Bergrettung mittels Korbtrage geborgen und anschließend mit dem Notarzthubschrauber Christopherus 15 in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.