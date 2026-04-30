Beutezug in der Kirche: Haftbefehl stoppt Opferstock-Dieb

"Ach du Heilige", ein vorerst Unbekannter hat sich in vier Kirchen in Maria Enzersdorf, Niederösterreich, am Opferstock vergriffen. Nun wurde er erwischt.

Ein vorerst unbekannter Täter hat im Zeitraum vom 11. Jänner 2026 bis 15. Jänner 2026 in vier Angriffen in einer Kirche in Maria Enzersdorf Geldbeträge im mittleren dreistelligen Eurobereich aus dem Opferstock gestohlen. Nach umfangreichen Ermittlungen konnten Beamte der Polizeiinspektion Maria Enzersdorf mit Unterstützung von Bediensteten des Landeskriminalamtes Niederösterreich einen 37-jährigen ungarischen Staatsbürger als Beschuldigten ausforschen.

Haftbefehl

Die Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt erließ für den Ungarn am 28. April 2026 einen Europäischen Haftbefehl. Bedienstete der Polizeiinspektion Mödling haben am 29. April 2026 den 37-Jährigen in Mödling einer Personenkontrolle unterzogen. Sie nahmen den Mann aufgrund des Haftbefehls vor Ort fest. Die Amtshandlung wurde von Bediensteten der Polizeiinspektion Maria Enzersdorf übernommen. Bei der Einvernahme war der Beschuldigte nicht geständig und verweigerte die Aussage. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt in die Justizanstalt Wr. Neustadt eingeliefert.