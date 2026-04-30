Babler bestellt Lilli Hollein wieder als MAK-Generaldirektorin

Lilli Hollein ist seit September 2021 Generaldirektorin und wissenschaftliche Geschäftsführerin des MAK, dem Museum für angewandte Kunst in Wien. Die Designexpertin studierte Industriedesign an der Universität für angewandte Kunst Wien und war bis 2021 Direktorin der von ihr mitbegründeten VIENNA DESIGN WEEK. Als Kuratorin war sie für eine Reihe von Architektur- und Designausstellungen verantwortlich. Seit 2022 ist sie Honorarprofessorin an der NDU (New Design University St. Pölten) und seit 2023 Mitglied des Universitätsrats der Universität für angewandte Kunst Wien.

Führung mit Fokus

„Lilli Hollein hat das MAK in den vergangenen fünf Jahren hervorragend geführt und es klar positioniert: Aktivistisch, modern, feministisch setzt sich das MAK mit den großen Fragen unserer Zeit aktiv auseinander. […] Ich wünsche Frau Generaldirektorin Hollein eine ebenso erfolgreiche zweite Funktionsperiode“, freut sich Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler über die Bestellung. Als Generaldirektorin des MAK verfolgt sie die Öffnung des Museums für ein diverses Publikum und die Neubetrachtung der Sammlung aus einer zeitgenössischen, postkolonialen Perspektive. Von Beginn an legte Hollein einen Fokus auf die stärkere Sichtbarkeit von Positionen von Frauen.