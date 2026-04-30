Ermittlungen nach Bränden in der Krieau: 32-Jähriger unter Verdacht

Nach zwei Bränden in der Wiener Krieau ermittelt die Brandgruppe gegen einen 32-jährigen Tatverdächtigen. Sechs Pferde konnten aus den historischen Stallungen gerettet werden.

Nach einem Brand in Wien-Leopoldstadt am 21. April ermittelt das Landeskriminalamt Wien wegen des Verdachts der versuchten Brandstiftung. Gegen 2:20 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu den teilweise unter Denkmalschutz stehenden Stallungen des Wiener Trabrennvereins Krieau gerufen. Während die Berufsfeuerwehr Wien das Feuer löschen konnte, retteten Einsatzkräfte sechs unmittelbar gefährdete Pferde aus den Gebäuden. An der Bausubstanz entstand erheblicher Sachschaden.

Zwei Brände, ein Verdächtiger

Die Erhebungen der Brandgruppe des Landeskriminalamts führten zu einem 32-jährigen afghanischen Staatsangehörigen, der als dringend tatverdächtig gilt. Der Mann steht zudem im Fokus der Ermittlungen zu einem vorangegangenen Vorfall auf demselben Gelände: Bereits am 14. April war dort ein Container in Brand geraten. Die Polizei prüft nun die genauen Hintergründe beider Ereignisse.