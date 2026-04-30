Lügengeschichte: „Opfer“ entpuppt sich als verletzter Einbrecher

Gestern Nachmittag wählte ein 90-jähriger Mann den Notruf, als er einen Unbekannten beim Durchwühlen seiner Dachgeschosswohnung in der Wiener Innenstadt überraschte.

Der ertappte Täter, der augenscheinlich verletzt war, ergriff sofort die Flucht. Kurz darauf wurden Polizei und Rettung aufgrund einer vermeintlichen Körperverletzung in einer angrenzenden Gasse alarmiert. Dort trafen die Einsatzkräfte einen 26-Jährigen (Sta.: Syrien) mit Schnittverletzungen an Armen und Händen an, der angab, soeben von einem Unbekannten mit einem Messer attackiert worden zu sein.

Mann durchsucht

Die Beamten schöpften Verdacht und durchsuchten, während der Mann von einem Rettungsdienst notfallmedizinisch erstversorgt wurde, dessen Rucksack. Darin fanden sie eine größere Menge Bargeld sowie weiteres mutmaßliches Diebesgut vor und stellten dieses sicher. Im Zuge der Erhebungen konnte festgestellt werden, dass sich der 26-Jährige die Verletzungen beim Durchstoßen einer Dachluke zugezogen hatte, als er sich vom Dachboden eines Nebengebäudes über einen Rauchfangkehrersteig und in weiterer Folge durch die unversperrte Terrassentüre Zutritt zur Wohnung des älteren Herrn verschafft hatte.

Festnahme

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt überstellt. Das aus der Wohnung gestohlene Bargeld wurde dem Opfer ausgefolgt. Das weitere Diebesgut, darunter mehrere Mobiltelefone und diverser Schmuck, konnte bislang keiner konkreten Straftat zugeordnet werden – das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, hat die weiteren Ermittlungen übernommen.