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Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Polizeifahrzeug.
Ein 16-Jähriger ist als Serientäter ausgeforscht worden.
Wien/10. Bezirk
30/04/2026
Polizei Erfolg

Gewürgt und erpresst: Polizei überführt jugendlichen Serientäter in Wien

Ermittlern des Landeskriminalamts Wien ist es gelungen, einen Raub an einem Jugendlichen von Anfang März 2026 zu klären.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(144 Wörter)

Der Tatverdächtige, ein 16-jähriger Iraker, soll seinen ebenfalls 16-jährigen Bekannten am 7. März 2026 auf einem Bahnsteig im Hauptbahnhof in Wien-Favoriten gewürgt, nach Bargeld durchsucht und ihm schließlich einen geringen Euro-Betrag geraubt haben. In weiterer Folge erhielt das Opfer vom mutmaßlichen Täter mehrere Textnachrichten, in denen dieser unter Drohungen weiteres Bargeld forderte.

Der Jugendliche wandte sich an die Polizei

Der Jugendliche wandte sich schließlich an die Polizei, das Landeskriminalamt nahm die Ermittlungen auf. Als der Tatverdächtige ausgeforscht werden konnte, stellte sich heraus, dass dieser im Zusammenhang mit einem Einbruchsdiebstahl in ein Geschäftslokal am 25. März 2026 bereits vorläufig festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt überstellt worden war. Der 16-Jährige wird in beiden Fällen als Beschuldigter geführt.

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