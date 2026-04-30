Gewürgt und erpresst: Polizei überführt jugendlichen Serientäter in Wien

Der Tatverdächtige, ein 16-jähriger Iraker, soll seinen ebenfalls 16-jährigen Bekannten am 7. März 2026 auf einem Bahnsteig im Hauptbahnhof in Wien-Favoriten gewürgt, nach Bargeld durchsucht und ihm schließlich einen geringen Euro-Betrag geraubt haben. In weiterer Folge erhielt das Opfer vom mutmaßlichen Täter mehrere Textnachrichten, in denen dieser unter Drohungen weiteres Bargeld forderte.

Der Jugendliche wandte sich an die Polizei

Der Jugendliche wandte sich schließlich an die Polizei, das Landeskriminalamt nahm die Ermittlungen auf. Als der Tatverdächtige ausgeforscht werden konnte, stellte sich heraus, dass dieser im Zusammenhang mit einem Einbruchsdiebstahl in ein Geschäftslokal am 25. März 2026 bereits vorläufig festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt überstellt worden war. Der 16-Jährige wird in beiden Fällen als Beschuldigter geführt.