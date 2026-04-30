Überfüllter Zug sorgt für Polizeieinsatz – es kommt zu Ausfällen

Fahrgäste zwischen Wien Meidling und Wien Floridsdorf brauchen aktuell starke Nerven. Ein überfüllter Zug Richtung Zürich legte den Betrieb teilweise lahm und machte sogar das Einschreiten der Polizei erforderlich.

Wer heute mit der Bahn in Wien unterwegs ist, muss mit Behinderungen rechnen. Wie die ÖBB mitteilt, kommt es auf der Strecke zwischen Wien Meidling und Wien Floridsdorf zu vereinzelten Zugausfällen und Verspätungen. Grund dafür ist ein Polizeieinsatz am Bahnhof Meidling.

Bahnsteig 5: Zug nach Zürich völlig überfüllt

Entgegen erster Befürchtungen handelt es sich jedoch nicht um ein Verbrechen oder eine Gefahrensituation. Wie die Wiener Polizeisprecherin Anna Gutt gegenüber 5 Minuten bestätigte, liegt die Ursache im enormen Passagieraufkommen zum langen Wochenende. „Ein Zug nach Zürich auf dem Bahnsteig 5 ist komplett überfüllt“, so Gutt. Da der Zug aufgrund der Überlastung aus Sicherheitsgründen nicht weiterfahren konnte, wurde die Polizei angefordert. Die Beamten versuchen vor Ort, Fahrgäste zum Aussteigen zu bewegen, damit die Fahrt fortgesetzt werden kann.