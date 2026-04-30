Bis zum 8. Mai: Wien sucht neue Pädagogen

Wer die Zukunft der jungen Wiener mitgestalten möchte, hat jetzt die Chance: Die Hauptbewerbungsphase für das kommende Schuljahr ist gestartet.

Ab sofort und noch bis zum 8. Mai 2026 können sich Interessierte für eine Lehrtätigkeit an Wiener Schulen bewerben. Gesucht werden Pädagogen für alle Schultypen und Schulstufen. Ziel ist es, engagierte Menschen zu finden, die Kinder und Jugendliche nicht nur unterrichten, sondern sie nachhaltig in ihrer Entwicklung stärken, so in einer Aussendung.

„Orientierung und Zukunftschancen“

Bildungsstadträtin Bettina Emmerling betont die Bedeutung des Berufs gerade in einer Millionenstadt: „Lehrerinnen und Lehrer vermitteln nicht nur Wissen, sondern geben Orientierung und eröffnen echte Zukunftschancen.“ Auch Bildungsdirektorin Elisabeth Fuchs freut sich auf motivierte Bewerber, die junge Menschen für das Lernen begeistern wollen.

Unterstützung beim Berufseinstieg

Neue Lehrkräfte werden beim Einstieg intensiv durch die jeweilige Schulleitung und das Kollegium unterstützt. Zudem bietet die Bildungsdirektion umfangreiches Informationsmaterial an. Eine aktuelle Broschüre für das Schuljahr 2026/27 ist bereits in Planung,. Hier kannst du dich bewerben.