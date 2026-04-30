Staatsfeiertag: Welche Geschäfte haben morgen in Wien geöffnet?

Am 1. Mai ist Staatsfeiertag – ein gesetzlicher Feiertag, an dem die meisten Geschäfte in Österreich geschlossen bleiben. Doch keine Sorge: Auch an diesem Tag gibt es in Wien einige Möglichkeiten, Lebensmittel zu kaufen.

An Feiertagen haben viele Geschäfte geschlossen, dennoch gibt es vereinzelt Möglichkeiten an Lebensmittel zu kommen.

An Feiertagen haben viele Geschäfte geschlossen, dennoch gibt es vereinzelt Möglichkeiten an Lebensmittel zu kommen.

Eigentlich ist der 1. Mai der „Tag der Arbeit“, die meisten Wiener haben allerdings frei, der Großteil der Geschäfte ist geschlossen. Während Einkaufszentren und viele Supermärkte die Feiertagsruhe einhalten, haben Verkaufsstellen an Bahnhöfen, Tankstellen und ausgewählte Standorte in Tourismusregionen geöffnet. Wer also merkt, dass Brot, Milch oder Mineralwasser fehlen, findet auch am Feiertag geöffnete Türen.

Hier kannst du am Staatsfeiertag einkaufen

Besonders in der Bundeshauptstadt gibt es mehrere Anlaufstellen, die den Einkauf am freien Tag ermöglichen. Zu den bekanntesten Standorten gehören der Billa am Praterstern sowie der Billa am Franz-Josefs-Bahnhof. Auch im Stadtzentrum bietet der Billa im Herrnhuterhaus (Neuer Markt) eine Einkaufsmöglichkeit. Zudem stehen die Interspar Pronto Märkte in Wien Mitte und am Hauptbahnhof zur Verfügung. Wer medizinisch bedingt im AKH ist oder in der Nähe wohnt, findet dort einen geöffneten Spar. Nicht zu vergessen ist der Billa am Flughafen Wien-Schwechat, der ebenfalls durchgehend für Kunden da ist.

Hast du schon einmal an einem Sonn- oder Feiertag was aus dem Geschäft geholt? Ja, regelmäßig Selten Nein, nie Bei uns in der Nähe hat kein Geschäft geöffnet Weiß nicht mehr Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Tankstellen und 24/7-Shops: Immer eine Option

Ein weiterer Tipp für den Notfall-Einkauf: Tankstellen-Shops wie „Billa stop & shop“, „Spar express“ oder „Billa Unterwegs“ bieten ein begrenztes Sortiment an Lebensmitteln, Getränken und Hygieneartikeln – und das meist rund um die Uhr.

Frisches Gebäck trotz Feiertag

Viele Bäckereien – vor allem jene mit Cafébetrieb oder in Bahnhofs- und Flughafenlagen – haben am Feiertag geöffnet. Wer also frisches Brot oder einen schnellen Snack sucht, wird hier oft fündig. In vielen Städten und Gemeinden gibt es außerdem 24/7-Automaten, die Getränke, Snacks und kleine Haushaltsartikel rund um die Uhr bereithalten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.04.2026 um 19:49 Uhr aktualisiert