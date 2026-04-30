Prognose: So schön wird das Wetter am 1. Mai in Wien

Der Staatsfeiertag startet in der Bundeshauptstadt mit strahlendem Frühlingswetter. Laut der Prognose der GeoSphere Austria scheint zu Beginn des neuen Monats „von der Früh weg die Sonne von einem nahezu wolkenlosen Himmel“.

Am Nachmittag ändert sich das Bild am Himmel jedoch ein wenig: „Am Nachmittag ziehen aber einige dichte Wolken auf“. Sie „bleiben jedoch harmlos und ziehen in den Abendstunden allmählich ab“. Bei nur schwachem Wind steigen die Temperaturen nach kühlen 4 Grad in der Früh auf angenehme „Tageshöchsttemperaturen um 20 Grad“.