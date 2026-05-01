Neues „Wohnzimmer im Freien“ entsteht im 9. Bezirk

Mit dem Frankhplatz beginnt die nächste Phase der Wiener U-Bahn-Offensive sichtbar an der Oberfläche: Wo bisher Asphalt und Verkehr dominierten, entstehen neue Grünflächen, Schattenplätze und Aufenthaltsräume.

Mit dem Frankhplatz beginnt in Wien die nächste Phase der Stadtentwicklung rund um das neue Linienkreuz U2xU5. Nach Abschluss wichtiger Bauarbeiten der Wiener Linien startet nun die klimafitte Neugestaltung des Stationsumfeldes. Bis Jahresende soll im Herzen des 9. Bezirks ein moderner Mobilitätsknoten mit mehr Grünraum, Aufenthaltsqualität und sicheren Wegen entstehen.

5.000 Quadratmeter neues Wohnzimmer im Freien

Insgesamt werden rund 5.000 Quadratmeter neue Aufenthaltsflächen geschaffen. Geplant sind 16 neue Bäume, rund 40 Sitzgelegenheiten, Trinkbrunnen sowie eine Nebelstele für heiße Sommertage. Mehr als 3.700 Quadratmeter Asphaltflächen werden entsiegelt und wasserdurchlässig gestaltet, zusätzlich entstehen rund 1.100 Quadratmeter neue Grünflächen.

Garelligasse wird zur Fußgängerzone

Ein besonderes Highlight ist die Umgestaltung der Garelligasse. Die Straße wird künftig zur Fußgängerzone und erhält neue Grünflächen, acht zusätzliche Bäume sowie schattige Sitzmöglichkeiten. Damit entsteht ein neuer, verkehrsberuhigter Freiraum direkt beim Frankhplatz.

Bessere Verbindungen für Öffis und Radverkehr

Bereits im Vorjahr wurde die Universitätsstraße umfassend modernisiert und mit neuen Radwegen sowie zahlreichen Bäumen ausgestattet. Der Frankhplatz knüpft nun an diese Entwicklung an und verbessert die Verbindungen für Fußgängerinnen und Fußgänger, Radfahrende sowie den öffentlichen Verkehr.

U2xU5 als größtes Klimaprojekt Wiens

Der Ausbau von U2 und U5 gilt als größtes Klimaschutz- und Infrastrukturprojekt der Stadt. Mit neuen Stationen, zusätzlichen Strecken und leistungsfähigen Umsteigeknoten soll das Netz künftig Platz für bis zu 300 Millionen zusätzliche Fahrgäste pro Jahr bieten. Der Frankhplatz wird dabei zu einem zentralen Baustein für die Mobilität der Zukunft.