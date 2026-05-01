Schauspielhaus Wien hat eine neue künstlerische Leitung

Sara Ostertag wird ab der Saison 2027/28 die künstlerische Leiterin des Schauspielhaus Wien. Mit ihrer Bestellung ist eine strukturelle Partnerschaft zwischen dem Schauspielhaus Wien und dem TEATA in der Gumpendorfer verbunden. Nach einer einstimmigen Empfehlung der Jury gab Wiens Kultur- und Wissenschaftsstadträtin Veronica Kaup-Hasler die Bestellung heute bekannt. Wiens Kultur- und Wissenschaftsstadträtin Veronica Kaup-Hasler sagt dazu: „Sara Ostertag hat ein inhaltlich mutiges und starkes Konzept entwickelt. Die Partnerschaft schafft zwischen Schauspielhaus Wien und TEATA eine Konstellation, in der sich institutionelles Theater und Freie Szene gegenseitig produktiv ergänzen. Die Stadt Wien setzt damit einen bewussten kulturpolitischen Schritt, der einen Gewinn für beide Häuser bedeutet und das internationale Profil als Theaterstadt weiter schärfen wird.“

Schauspielhaus Wien als Dachmarke für zwei Bühnen mit Fokus auf Text und Sprache

Mit der neuen Leitung entsteht eine Partnerschaft zweier Bühnen, die ein gemeinsamer inhaltlicher Fokus verbindet: Text und Sprache. Unter der Dachmarke Schauspielhaus Wien schärft die Bühne im 9. Bezirk ihr Profil als Autor*innentheater für deutschsprachige zeitgenössische Dramatik – nicht zuletzt durch einen neuen Hausautor, der auch inhaltlich in programmatische Entscheidungen eingebunden ist. Im Zentrum stehen Eigenproduktionen mit festem Ensemble. Das TEATA in der Gumpendorfer setzt seinen mehrsprachigen Ansatz fort und arbeitet weiterhin in enger Zusammenarbeit mit Freien Gruppen und Künstler*innen aus Wien und darüber hinaus. Gemäß dem kulturpolitischen Anspruch, die Vielfalt der Wiener Theaterlandschaft zu schützen, entstehen so zwei klar profilierte Bühnen, die unterschiedliche Formen ermöglichen; das gemeinsame künstlerische Dach schafft mehr Entwicklungsmöglichkeiten und erhöht die Sichtbarkeit unterschiedlicher Formen von Theaterarbeit. Beide Bühnen verbindet auch der Anspruch, Nachwuchs zu fördern. Die gemeinsame Leitung schafft dafür neue Möglichkeiten in der Programmierung und in der Entwicklung von Künstler*innen.

Einstimmige Juryempfehlung

Die Jury würdigte in ihrer Begründung vor allem die Stringenz des Konzepts: „Sara Ostertags Konzept sieht eine Partnerschaft zwischen Schauspielhaus und TEATA vor. Beide Häuser sind als Autor*innentheater mit klaren inhaltlichen Ausrichtungen gedacht: Das Schauspielhaus bietet Raum für Texte zeitgenössischer Dramatik, die für eine größere Bühne geeignet sind, das TEATA für Mehrsprachigkeit und Experiment. Durch die gemeinsame künstlerische Leitung ist eine gezieltere Förderung der Autor*innen über die Programmierung auf zwei unterschiedlichen Bühnen möglich. Das Schauspielhaus gewinnt auf diese Weise ein Labor, das TEATA den Anschluss an eine größere Bühne.“

Bestellung mit 1. Juli 2027

Sara Ostertag wird mit 1. Juli 2027 für vier Jahre zur künstlerischen Leiterin des Schauspielhaus Wien bestellt. Der Entscheidung ging ein mehrstufiges Auswahlverfahren voraus: Nach Sichtung der Bewerbungen lud die Jury vier Kandidaturen zum Hearing ein. Zwei Kandidaturen wurden anschließend zu einem weiteren Hearing eingeladen. Die Jury bestand aus Kathrin Bieligk (Dramaturgin), Nuran David Calis (Schauspieldirektor des Salzburger Landestheater und Regisseur), Arne Forke (Büro der Stadträtin für Kultur und Wissenschaft) und Eva Kohout (Kulturabteilung der Stadt Wien und als Eigentümervertreterin des Schauspielhaus). Das Verfahren wurde von der Personalberaterin Yvonne Bernard begleitet.