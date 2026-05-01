Wien, Linz, Graz: Der 1. Mai sorgt für Verzögerungen im Verkehr

Zum traditionellen Maiaufmarsch auf den Wiener Rathausplatz lädt auch am 1. Mai 2026 wieder die Wiener SPÖ. Genau so wie in Linz und in Graz wird es auch in der Bundeshauptstadt Sperren und Behinderungen geben.

Im Sternmarsch ziehen die SPÖ-Bezirksorganisationen in die Innere Stadt, der Einmarsch auf den Rathausplatz ist ab 9 Uhr geplant, bereits seit etwa 9 Uhr ist die Ringstraße abschnittsweise gesperrt. Die Schlusskundgebung findet dann ab rund 10.15 Uhr statt. Besonders betroffen von den Sperren sind laut ARBÖ der Bereich zwischen Julius-Raab-Platz und Universität sowie der Abschnitt Stadiongasse bis Universität. Der Verkehr wird großräumig über die Zweierlinie umgeleitet. Mit diesen Sperren, Umleitungen oder Kurzführungen ist auch bei den Wiener Linien zu rechnen. „Wer nicht zum Maiaufmarsch muss, sollte die Wiener Innenstadt am Freitagvormittag möglichst meiden und großräumig ausweichen“, rät der ARBÖ.

1. Mai-Aufmarsch in Linz

Doch nicht nur in Wien wird marschiert, Umzüge finden etwa auch in Linz und in Graz statt. In der oberösterreichischen Landeshauptstadt startet dieser um 9 Uhr beim Volksgarten und führt über die Landstraße zum Hauptplatz. Dort sind dann ab etwa 10.30 Uhr die Festansprachen geplant, Verzögerungen gibt es wohl im Bereich Volksgarten, Landstraße, Hauptplatz sowie auf den angrenzenden Straßen.

1. Mai-Aufmarsch in Graz

In Graz führt der Maiaufmarsch traditionell am Vormittag vom Volksgarten in Richtung Hauptplatz. Der Aufmarsch ist dort am Vormittag angesetzt, die Ankunft gegen 9.45 Uhr vorgesehen. Mit Staus und kurzfristigen Sperren rechnet der ARBÖ vor allem im Bereich Volksgartenstraße, Südtiroler Platz, Annenstraße, Hauptplatz und in angrenzenden Innenstadtbereichen. Auch die Öffi-Linien können durch Aufmärsche und Sperren kurzfristig betroffen sein.