Tag der Arbeit: „Der 1. Mai ist für uns ein hoher Feiertag“

Der 1. Mai als "Tag der Arbeit" erinnert in Österreich oft daran, was für die Arbeitnehmer hierzulande schon so alles erreicht worden ist, weiß man bei der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter:innen in der AK Wien nun.

„Der 1. Mai ist für uns sozialdemokratische Gewerkschafter:innen ein hoher Feiertag, mit dem immer auch ein klarer Arbeitsauftrag einhergeht: Er erinnert uns an alles, was wir für die Arbeitnehmer:innen bereits erkämpft haben und zeigt auf, was es als Nächstes anzugehen gilt“, erklärt Erich Kniezanrek, Fraktionsvorsitzender der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter:innen (FSG) in der Arbeiterkammer (AK) Wien. „Ob der 8-Stunden-Tag, die 5. Urlaubswoche oder die starke kollektivvertragliche Abdeckung. Vieles, was heute in der Arbeitswelt beinahe selbstverständlich wirkt, ist das Ergebnis intensiver Gewerkschaftsarbeit“, weiß Kniezanrek weiter. Und man gebe sich nicht zufrieden und würde weiter für die Arbeitnehmer kämpfen.

1. Mai unter dem Motto „Gemeinsam für das, was zählt“

Gerade angesichts neuer Entwicklungen in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Ökologische Transformation und Bekämpfung der Klimakrise sowie der aktuellen budgetären Lage und der explodierenden Preise sei es „wichtig, sich auf die Grundpfeiler der Gewerkschaftsbewegung zu besinnen“. Den diesjährigen 1. Mai würde man daher unter das Motto „Gemeinsam für das, was zählt“ stellen und ein Zeichen für „faire Arbeitsbedingungen, soziale Gerechtigkeit und Solidarität“ setzen, so Kniezanrek.

„Arbeitnehmerrechte müssen stetig verteidigt werden“

Klar sei aber auch, dass die erkämpften Arbeitnehmerrechte nicht abgesichert seien und stetig verteidigt werden müssen. „Wie nicht zuletzt Debatten über eine 41 Stunden-Woche, eine Erhöhung des Pensionsantrittsalters oder unbezahlte Krankenstandstage deutlich machen. Auch die vermehrten Angriffe auf Teilzeit-Arbeitende der letzten Zeit zeigen uns, dass der Trend schnell in die falsche Richtung kippen kann“, meint Kniezanrek, der abschließend fordert: „Statt Spott braucht es aber gerade für die Teilzeit gerechte Bedingungen.“ Dafür – also für gerechte Bedingungen – würde man sich „immer stark machen“.