Bekannter holt Drogen-Lenker ab, ist wohl auch unter Drogen

Die Polizei hat in Gänserndorf (Niederösterreich) einen Mann aus dem Verkehr gezogen, bei dem man deutliche Anzeichen auf eine Drogenbeeinträchtigung festgestellt hatte. Ein Bekannter kam ihn abholen - wohl auch unter Drogen.

Donnerstagvormittag, am 30. April 2026 gegen 8.20 Uhr, haben Polizisten einen 57-jährigen Motorradfahrer in Gänserndorf (Niederösterreich) auf der B8 angehalten. Dieser war zuvor mehrfach über die Sperrlinie gefahren und hat das Rechtsfahrgebot nicht immer eingehalten. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann keinen gültigen Führerschein hatte und beim Motorrad ein technischer Mangel mit Gefahr im Verzug vorlag. Sowohl Kennzeichentafel als auch Zulassungsschein wurden von den Polizisten folglich abgenommen.

50-Jähriger ist Führerschein los

Doch nicht nur das ist den Beamten aufgefallen. Bei dem Mann zeigten sich „deutliche Merkmale einer Suchtmittelbeeinträchtigung“. Eine klinische Untersuchung verweigerte er allerdings. Der Mann verständigte anschließend einen Bekannten, der ihn abholen sollte. Als der 50-Jährige, ebenfalls aus dem Bezirk Gänserndorf, dann auftauchte, trauten die Polizisten aber wohl ihren Augen nicht. Auch bei ihm erkannte man Symptome einer Suchtmittelbeeinträchtigung, auch er verweigerte die klinische Untersuchung. Den Führerschein ist er damit vorläufig los. Beide Männer wurden zusätzlich der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.