Maibaum in St. Pölten gefällt: „Zeigt sich wieder einmal ganz klar…“

Der Maibaum, der in St. Pölten vor dem Landhaus aufgestellt worden ist, hat die Nacht nicht überstanden, wie ein Posting der niederösterreichischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner nun zeigt.

„Nach dem traditionellen Maibaumaufstellen vor dem Landhaus hat unser Maibaum über Nacht leider eine ebenso traditionelle Wendung genommen“, schreibt Johanna Mikl-Leitner, Landeshauptfrau von Niederösterreich, nun auf Facebook. Auf einem Foto ist dabei zu sehen, wie der Maibaum am Boden liegt, er wurde gefällt.

©Philipp Monihart Johanna Mikl-Leitner, Landeshauptfrau von Niederösterreich, zeigt in einem Facebook-Posting, dass der Maibaum vorm Landhaus in St. Pölten umgeschnitten worden ist.

Mikl-Leitner: Menschen leben Brauchtum und Tradition „leider etwas zu erfolgreich“

Passiert ist ansonsten freilich nichts, verletzt wurde niemand. Daher ein Grund zum Augenzwinkern für die Landeshauptfrau: „Es zeigt sich wieder einmal ganz klar: Bei uns in Niederösterreich leben die Menschen noch unseren Brauchtum und unsere Traditionen – in diesem Fall für die Baum-Bewacher leider etwas zu erfolgreich.“

„Der Maibaum 2027 kommt wieder – darauf könnt ihr euch verlassen“

Der Baum war übrigens ein Geschenk der Marktgemeinde Asperhofen (Bezirk St. Pölten, Niederösterreich). Und Mikl-Leitner erinnert sich: „Das Aufstellen war mustergültig.“ Einen kleinen Seitenhieb kann sie sich dann auch nicht verkneifen: „Und die Bewachung klappt beim nächsten sicherlich ebenso.“ Abschließend bedankt sie sich jedenfalls noch für das Engagement und verspricht: „Der Maibaum 2027 kommt wieder – darauf könnt ihr euch verlassen.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.05.2026 um 11:17 Uhr aktualisiert