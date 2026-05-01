Verfolgungsjagd: Drei Männer flüchteten vor Polizei nach Einbruch

Gestern Abend lieferten sich drei junge Männer eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Ein Beamter gab einen Schreckschuss ab.

Gestern Abend wurde die Polizei aufgrund eines laufenden Einbruchsdiebstahls im 20. Bezirk alarmiert. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie mehrere. Personen mit Taschenlampen durch ein leerstehendes Bürogebäude gingen. Als Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau an der Einsatzörtlichkeit eintrafen, stürmten plötzlich drei junge Männer durch eine Notausgangstüre aus dem Gebäude und ergriffen die Flucht Richtung stadteinwärts.

Beamte gab Schreckschuss ab

Die Polizisten nahmen die Verfolgung zu Fuß auf. Dabei wurden die Flüchtenden wiederholt zum Stehenbleiben aufgefordert, liefen aber auch weiter, als einer der Beamten einen Schreckschuss in lockeres Erdreich abgab, wobei niemand verletzt und nichts beschädigt wurde, wird weiter mitgeteilt. Den Einsatzkräften gelang es kurz darauf alle drei Tatverdächtigen einzuholen und dieseanzuhalten.

Vorläufige Festnahme

Der 18-Jährige, dessen Staatsangehörigkeit ungeklärt ist, ein 19-jähriger türkischer Staatsangehörige und ein 21-jähriger russicher Staatsbürger wurden vorläufig festgenommen. Im Zuge ihrer Durchsuchung wurde kein Diebesgut vorgefunden. Die Durchsuchung des leerstehenden Bürogebäudes durch hinzugezogene Beamte der Polizeidiensthundeeinheit und der Bereitschaftseinheit Wien nach weiteren möglichen Tatverdächtigen verlief negativ.

Bei Einbruch Verletzung zugezogen

Im Rahmen der Erhebungen stellte sich heraus, dass die mutmaßlichen Täter durch ein mit Steinen eingeschlagenes Fenster im Erdgeschoss des Gebäudes ins Innere gelangt waren. Dabei hatte sich der 18-Jährige Schnittverletzungen an der rechten Hand zugezogen, die von einem Rettungsdienst notfallmedizinisch versorgt wurden. Das beschädigte Fenster wurde von der Berufsfeuerwehr Wien versiegelt. Die drei Tatverdächtigen wurden wegen des Verdachts des versuchten Einbruchsdiebstahls angezeigt und befinden sich in polizeilichem Gewahrsam. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, hat die Ermittlungen übernommen.