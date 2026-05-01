Streit zwischen Nachbarn eskaliert: Polizisten verletzt

Ein Nachbarschaftsstreit in einem Mehrparteienhaus in Wien-Hietzing ist am Mittwochnachmittag eskaliert und endete mit mehreren Anzeigen sowie verletzten Polizisten.

Ein Streit zwischen zwei Nachbarn in einem Mehrparteienhaus in Wien-Hietzing hat am Mittwochnachmittag einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Ein Streit zwischen zwei Nachbarn in einem Mehrparteienhaus in Wien-Hietzing hat am Mittwochnachmittag einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Ein Streit zwischen zwei Nachbarn in einem Mehrparteienhaus in Wien-Hietzing hat am Mittwochnachmittag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Laut Polizei kam es zwischen einem 55-jährigen Österreicher und einem 30-jährigen tunesischen Bewohner zu gegenseitigen Beschimpfungen sowie gefährlichen Drohungen.

Pfefferspray vor Wohnungstür eingesetzt

Der 30-Jährige gab gegenüber den Einsatzkräften an, dass sein Nachbar zuvor die Wohnungstür mit Pfefferspray besprüht habe. Beim Verlassen der Wohnung hätten seine Ehefrau und der siebenjährige Sohn Reizstoffe eingeatmet und kurzfristig über Atembeschwerden geklagt. Der verständigte Rettungsdienst stellte jedoch keine Verletzungen fest.

Polizisten bei Einsatz verletzt

Als Beamte die Wohnung des 55-Jährigen zur Klärung des Vorfalls aufsuchten, soll dieser plötzlich die Tür geöffnet und den Polizisten Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Anschließend verschanzte sich der Mann wieder in seiner Wohnung. Die betroffenen Beamten mussten notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihren Dienst konnten sie danach nicht fortsetzen.

Mehrere Anzeigen und Waffenverbot

Weiteren Einsatzkräften gelang es schließlich, den Mann zum Verlassen der Wohnung zu bewegen. Der 55-Jährige erklärte, er habe nicht die Beamten, sondern seinen Nachbarn vor der Tür vermutet. Er wurde unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt, schwerer Körperverletzung sowie versuchter Körperverletzung angezeigt. Der 30-Jährige wurde wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung angezeigt. Gegen beide Männer wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.05.2026 um 12:00 Uhr aktualisiert