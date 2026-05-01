Messerschnitt: Streit endet für Jugendlichen im Krankenhaus

Am Paltramplatz in Wien-Favoriten wurde Donnerstagabend, am 30. April 2026 gegen 22.15 Uhr, ein 16-jähriger Jugendlicher mit einem Messer verletzt.

Wie die Polizei berichtet, hat das Opfer mit einem Bekannten gestritten, woraufhin dieser das Messer gezückt und dem Jugendlichen eine Schnittwunde am linken Oberschenkel zugefügt haben soll. Der Täter ist daraufhin geflüchtet, das Opfer hat mit seinem Handy seine Freunde gerufen, die ihm zu Hilfe eilten und die Rettung riefen.

Polizei ermittelt

Der 16-Jährige wurde daraufhin mit nicht lebensgefährlichen Verletzungen von der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter sind währenddessen negativ verlaufen. Die Polizei ermittelt weiter.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.05.2026 um 12:32 Uhr aktualisiert