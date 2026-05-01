/ ©Montage: Canva
Zwei Festnahmen: Polizei gelingt Schlag gegen Wiener Drogenszene
Bereits Mittwochabend, am 29. April 2026, ist der Polizei ein Schlag gegen die organisierte Drogenkriminalität in Wien gelungen. Zwei mutmaßliche Drogenhändler konnten festgenommen werden.
Die beiden Serben (30 und 33 Jahre alt) sollen mehrfach in der Wiener Innenstadt und in Favoriten mit Drogen gehandelt haben. Die Beamten fanden bei ihnen selbst und in einer mutmaßlichen Bunkerwohnung nicht weniger als 27.000 Euro szenetypisch gestückeltes Bargeld und rund 155 Gramm Kokain. Die beiden und ein 41-jähriger Österreicher, der mutmaßlich Drogen gekauft haben soll, wurden angezeigt. Die Serben wurden in eine Justizanstalt gebracht und befinden sich in Untersuchungshaft, weitere Ermittlungen sind derzeit noch im Gange.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes