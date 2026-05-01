Zwei Festnahmen: Polizei gelingt Schlag gegen Wiener Drogenszene

Die beiden Serben (30 und 33 Jahre alt) sollen mehrfach in der Wiener Innenstadt und in Favoriten mit Drogen gehandelt haben. Die Beamten fanden bei ihnen selbst und in einer mutmaßlichen Bunkerwohnung nicht weniger als 27.000 Euro szenetypisch gestückeltes Bargeld und rund 155 Gramm Kokain. Die beiden und ein 41-jähriger Österreicher, der mutmaßlich Drogen gekauft haben soll, wurden angezeigt. Die Serben wurden in eine Justizanstalt gebracht und befinden sich in Untersuchungshaft, weitere Ermittlungen sind derzeit noch im Gange.