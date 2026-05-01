55-Jähriger verletzt am Gehsteig: Hat Ex-Freundin auf ihn eingestochen?

Eine Passantin hat in Wien-Ottakring Donnerstagnachmittag, am 30. April 2026 gegen 17.15 Uhr, den Notruf gewählt, weil sie einen am Gehsteig liegenden, verletzten Mann fand. Dieser hatte mehrere Stichwunden an den Beinen.

Der Verletzte wies mehrere Stichwunden an den Beinen auf. Die 40-Jährige wurde in ihrer Wohnung, neben ihr ein Messer, gefunden.

Der Verletzte wies mehrere Stichwunden an den Beinen auf. Die 40-Jährige wurde in ihrer Wohnung, neben ihr ein Messer, gefunden.

Der 55-jährige Verletzte, der auch eine Rissquetschwunde am Hinterkopf aufwies, wurde von der Berufsrettung Wien anschließend ins Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand für ihn laut Polizeiinformationen nicht. Der augenscheinlich betrunkene Mann konnte gegenüber den eingetroffenen Beamten nur angeben, dass er zuvor bei seiner Ex-Freundin zu Besuch war.

40-Jährige saß am Boden, neben ihr ein Messer

Bei ihr eingetroffen, fanden die Polizisten die 40-jährige Österreicherin am Wohnzimmerboden sitzend vor. Unmittelbar neben ihr lag ein 30 Zentimeter langes Messer, das man sicherstellte. Dabei handelt es sich mutmaßlich um die Tatwaffe. Auch die 40-Jährige war betrunken, bei ihr wurde ein Alkoholwert von 1,2 Promille gemessen. Sie konnte ebenfalls keine Angaben zu Tathergang oder Tatmotiv machen und wurde vorläufig festgenommen. Außerdem trudelt bei ihr nun eine Anzeige wegen absichtlich schwerer Körperverletzung ein. Die Ermittlungen laufen derweil weiter.