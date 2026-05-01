In der Nacht: 160 Florianis rücken zu Brandeinsatz aus

Kurz nach 23 Uhr mussten acht Feuerwehren nach Haugsdorf (Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich) ausrücken, um einen Gebäudebrand zu bekämpfen. Beim Eintreffen schlugen bereits meterhohe Flammen aus dem Gebäude.

Wie die Feuerwehr berichtet, wurde das betroffene Nebengebäude als Lagerfläche genutzt. durch die sofort eingeleiteten Löschmaßnahmen konnte man jedenfalls die große Flammenlast rasch brechen und eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindern. Ein besonderer Schwerpunkt lag jedenfalls auf der Kontrolle und Kühlung der angrenzenden Anbauten, mehrere Atemschutztrupps waren dafür intensiv mit Wärmebildkameras unterwegs.

©BFKDO Hollabrunn Die Flammen schlugen den Einsatzkräften teilweise entgegen.

Dämmplatten erschwerten Zugang zum Dachboden

Herausfordernd war ebenfalls die Dacheindeckung. Dämmplatten erschwerten nämlich den Zugang zum Dachbodenbereich, Teile der Blecheindeckung mussten daher geöffnet werden, um die darunterliegenden Glutnester gezielt ablöschen zu können. Durch den raschen und koordinierten Einsatz konnten größere Schäden an den angrenzenden Gebäuden verhindert und gegen 2 Uhr „Brand Aus“ gegeben werden, berichtet man nun.

8 Feuerwehren, 20 Feuerwehrautos, 160 Florianis

Insgesamt waren Feuerwehren mit 20 Fahrzeugen und etwa 160 Einsatzkräften vor Ort, ein Teil der Mannschaft konnte bereits nach der erfolgreichen Eindämmung des Brandes wieder abrücken. Im Einsatz standen die Feuerwehren Alberndorf, Auggenthal, Hadres-Untermarkersdorf, Haugsdorf, Hollabrunn, Jetzelsdorf, Pernersdorf, Pfaffendorf-Karlsdorf sowie das Rote-Kreuz und die Polizei. Die Brandursache ist derzeit Gegenstand von Ermittlungen.