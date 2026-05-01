/ ©Leser
Samstag bringt Wien einen strahlend blauen Himmel
Sonne, Sonne und noch mehr Sonne. Dieses Wetter erwartet die Wiener am Samstag, 2. Mai 2026.
In Wien wird von der Früh weg die Sonne von einem strahlend blauen Himmel scheinen, die meiste Zeit wird es dabei auch wolkenlos sein. Und: „Der Wind weht nur schwach“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria. Währenddessen bewegen sich die Frühtemperaturen zwischen fünf und acht, die Tageshöchstwerte rund um 24 Grad.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes