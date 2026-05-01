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Bild auf 5min.at zeigt Wien bei strahlendem Sonnenschein
Die Sonne strahlt in Wien am Samstag wieder vom Himmel.
Wien
01/05/2026
Prognose

Samstag bringt Wien einen strahlend blauen Himmel

Sonne, Sonne und noch mehr Sonne. Dieses Wetter erwartet die Wiener am Samstag, 2. Mai 2026.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(62 Wörter)

In Wien wird von der Früh weg die Sonne von einem strahlend blauen Himmel scheinen, die meiste Zeit wird es dabei auch wolkenlos sein. Und: „Der Wind weht nur schwach“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria. Währenddessen bewegen sich die Frühtemperaturen zwischen fünf und acht, die Tageshöchstwerte rund um 24 Grad.

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