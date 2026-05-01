Samstag bringt Wien einen strahlend blauen Himmel

In Wien wird von der Früh weg die Sonne von einem strahlend blauen Himmel scheinen, die meiste Zeit wird es dabei auch wolkenlos sein. Und: „Der Wind weht nur schwach“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria. Währenddessen bewegen sich die Frühtemperaturen zwischen fünf und acht, die Tageshöchstwerte rund um 24 Grad.