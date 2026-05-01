Verletzt: Junger Feuerwehrmann (16) von Maibaum fast erschlagen

Es waren dramatische Szenen, die sich Donnerstagabend, am 30. April 2026, in Seitenstetten (Bezirk Amstetten, Niederösterreich) abgespielt haben. Der Maibaum ist beim Aufstellen gebrochen und hat einen 16-Jährigen getroffen.

Der junge Feuerwehrmann wurde dabei am Kopf getroffen, zu dem Unfall ist es beim Aufstellen des Maibaums in Seitenstetten Donnerstagabend gekommen. der drei Jahre alte Baum ist in der Mitte auseinandergebrochen und auf den 16-Jährigen niedergedonnert, wie die „Niederösterreichischen Nachrichten“ zuerst berichteten. Anschließend musste sogar der Rettungshubschrauber kommen und den jungen Mann ins Krankenhaus nach Amstetten fliegen. Immerhin: Der 16-Jährige kam relativ „glimpflich“ davon und erlitt eine Gehirnerschütterung und Prellungen.