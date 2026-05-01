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/ ©Kärntner Zivilschutzverband
Ein Bild auf 5min.at zeigt den ÖAMTC-Hubschrauber.
Mit dem Rettungshubschrauber wurde der junge Mann ins Krankenhaus geflogen.
Seitenstetten
01/05/2026
Donnerstagabend

Verletzt: Junger Feuerwehrmann (16) von Maibaum fast erschlagen

Es waren dramatische Szenen, die sich Donnerstagabend, am 30. April 2026, in Seitenstetten (Bezirk Amstetten, Niederösterreich) abgespielt haben. Der Maibaum ist beim Aufstellen gebrochen und hat einen 16-Jährigen getroffen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(82 Wörter)

Der junge Feuerwehrmann wurde dabei am Kopf getroffen, zu dem Unfall ist es beim Aufstellen des Maibaums in Seitenstetten Donnerstagabend gekommen. der drei Jahre alte Baum ist in der Mitte auseinandergebrochen und auf den 16-Jährigen niedergedonnert, wie die „Niederösterreichischen Nachrichten“ zuerst berichteten. Anschließend musste sogar der Rettungshubschrauber kommen und den jungen Mann ins Krankenhaus nach Amstetten fliegen. Immerhin: Der 16-Jährige kam relativ „glimpflich“ davon und erlitt eine Gehirnerschütterung und Prellungen.

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