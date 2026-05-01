Ab 9. Juni: Ehemaliger Song Contest-Gewinner wird zum „Frosch“

Tom Neuwirth, wohl besser bekannt als Conchita Wurst, wird bald auf der Operettenbühne auftreten. In der Pride-Version der Operette "Die Fledermaus" spielt er den "Frosch".

Tom Neuwirth ist wohl einer bekanntesten Österreicher. Allerdings nicht unter diesem Namen sondern vielmehr unter jenem, mit dem er den Song Contest zum zweiten Mal nach Udo Jürgens nach Wien geholt hat: Conchita Wurst. Nun begibt er sich wieder in die Welt des Schauspiels. Genauer gesagt wird er bei der Pride-Edition der Operette „Die Fledermaus“ in der Wiener Volksoper mitspielen. Seine Rolle? Er ist der „Frosch“. Die Premiere ist dabei am 9. Juni 2026.

Volksoperndirektorin erfreut über Engagement von Tom Neuwirth

In einem Statement gibt er sich „überwältigt“ und fühlt sich „geehrt, Teil dieser besonderen Produktion sein zu dürfen“. Auch Volksoperndirektorin Lotte de Beer freut sich über das Engagement des ehemaligen Song Contest-Gewinners und weiß, dass Neuwirth „ein großartiger und vielseitiger Künstler ist“. Die künstlerische Zusammenarbeit bezeichnet sie im Pride Month (Anmerkung: Juni) als „Perfect Match“. „Die Fledermaus“ bekommt für diese Vorführungen nämlich eine queere Perspektive.

Nicht erste Schauspiel-Rolle von Tom Neuwirth

Das ist übrigens nicht die erste Rolle, die Neuwirth im Schauspiel hat. Er war auch schon in der Hauptrolle in „Luziwuzi“ und in einigen kleineren Rollen auf der großen Bühne. Nun geht es ab 9. Juni eben zur Operette in die Volksoper.