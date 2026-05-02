Buchungslage für ESC-Woche in Wien: Hotels zu 70 Prozent ausgelastet

Die Buchungslage in der Wiener Hotellerie entwickelt sich im Vorfeld der ESC-Woche 2026 stabil. Trotz steigender Nachfrage stehen in der Stadt weiterhin ausreichend Zimmer zur Verfügung. Die Auslastung liegt aktuell bei rund 70 %.

Laut aktuellen Daten ist die Auslastung in den vergangenen Tagen gestiegen und liegt derzeit bei rund 70 Prozent.

Laut aktuellen Daten ist die Auslastung in den vergangenen Tagen gestiegen und liegt derzeit bei rund 70 Prozent.

Die Hotellerie in Wien verzeichnet für die ESC-Woche 2026 (10. bis 16. Mai) eine weiterhin stabile Buchungslage. Als Gastgeberstadt des Eurovision Song Contest stehen der Stadt ausreichend Übernachtungskapazitäten zur Verfügung, um Gäste aus dem In- und Ausland aufzunehmen.

Auslastung steigt, Zimmer bleiben verfügbar

Laut aktuellen Daten ist die Auslastung in den vergangenen Tagen gestiegen und liegt derzeit bei rund 70 Prozent, wie Stadt mitteilt. Zuvor waren es etwas mehr als 60 Prozent. Trotz dieses Anstiegs betont WienTourismus, dass die Stadt nicht ausgebucht ist und weiterhin genügend Zimmer für kurzfristige Buchungen vorhanden sind. „Die Buchungslage während der ESC-Woche entwickelt sich erfreulich“, so Norbert Kettner, Geschäftsführer WienTourismus. „Gleichzeitig gilt: Wien ist nicht ausgebucht. Sowohl für internationale Gäste als auch für Besucher:innen aus Österreich stehen weiterhin ausreichend Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung. Die aktuelle Entwicklung lässt zudem Spielraum für kurzfristige Buchungen. Mit über 42.000 Zimmern in 450 Hotels aller Kategorien findet jede und jeder, die bzw. der Teil der Eurovision-Song-Contest-Erlebnisse in Wien sein möchte, eine passende Unterkunft.“

Mehr als 40.000 Zimmer in Wien verfügbar

Laut der Bestandsstatistik 2025 stehen insgesamt 84.583 Betten in 42.426 Zimmern in rund 450 Hotelbetrieben zur Verfügung. Gegenüber 2024 entspricht dies einem Zuwachs von drei Prozent bei den Betten und vier Prozent bei den Zimmern; die Zahl der Wiener Beherbergungsbetriebe stieg um 17 Häuser bzw. vier Prozent.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.05.2026 um 08:22 Uhr aktualisiert