Junge Männer schneiden erst Maibaum um, schleifen dann Frau mit Auto mit

Zwei junge Männer sollen in Tulbing (Bezirk Tulln, Niederösterreich) in der Nacht auf den 1. Mai 2026 einen Maibaum umgeschnitten haben. Als eine Zeugin sie anhalten wollte, wurde sie vom Auto einige wenige Meter mitgeschliffen.

Es war gegen Mitternacht in der Nacht auf den 1. Mai 2026, als zwei Männer im Alter von 21 und 23 Jahren den Maibaum in Tulbing (Bezirk Tulln, Niederösterreich) umgeschnitten haben sollen. Dabei hat dieser beim Umfallen eine Person nur knapp verfehlt, berichtet nun die Polizei. Eine 42-Jährige hat das beobachtet und wollte die beiden aufhalten. Doch als sie mit dem Auto wegfuhren, wurde die Frau zwei bis drei Meter weit mitgeschliffen. Sie wurde bei dem Vorfall nicht verletzt.

Lenker war betrunken, ist Führerschein los

Während Beamte der Polizeiinspektion St. Andrä-Wördern die Beschuldigten ausforschen konnten, haben sie sich bereits selbst bei der Bezirksstelle Tulln gemeldet und den Vorfall gemeldet. Der 21-jährige Lenker musste daraufhin den Führerschein abgeben, weil er betrunken war. Zudem werden Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft und die Staatsanwaltschaft erstattet.