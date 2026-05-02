Wienerin aus Anhänger gestürzt: Hubschrauber landet bei Feldweg

Weil sie aus dem Anhänger eines Autos gestürzt ist, wurde eine 56-jährige Wienerin im Bezirk Baden (Niederösterreich) schwer verletzt. Sie musste schließlich ins Krankenhaus geflogen werden, heißt es nun seitens der Polizei.

Es war am Freitag, 1. Mai 2026, gegen 18.30 Uhr. Eine 49-jährige Niederösterreicherin fuhr mit ihrem Auto samt Anhänger auf einem Feldweg in Siegersdorf (Bezirk Baden, Niederösterreich). Mit sich hatte sie drei Personen im Anhänger mit. Aus bisher noch gänzlich unbekannter Ursache ist eine 56-jährige Wienerin daraufhin während der Fahrt aus dem Anhänger gestürzt und wurde schwer verletzt. Sie musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Wiener Neustadt geflogen werden, berichtet die Polizei.