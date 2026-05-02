28-Jähriger mit 220 km/h von Autobahnpolizei erwischt

Auf der A1 West Autobahn hat die Polizei Freitagnachmittag einen Extremraser erwischt. Dieser ist sowohl sein Auto als auch seinen Führerschein fürs Erste los.

Freitagnachmittag, gegen 16.45 Uhr, haben Autobahnpolizisten einen 28-jährigen Syrer angehalten, den sie auf der A1 in Richtung Linz im Gemeindegebiet von Neumarkt an der Ybbs (Bezirk Melk, Niederösterreich) mit 220 km/h beim Nachfahren gemessen haben. Dem Autofahrer wurden sowohl Führerschein als auch Auto vorläufig abgenommen, außerdem wird der 28-Jährige der Bezirkshauptmannschaft Melk angezeigt.