Überfall in Wiener Wettlokal: Maskierter fesselt Angestellten

Zu einem maskierten Überfall kam es kurz vor Mitternacht in Wien-Ottakring. Ein Täter zwang einen Mitarbeiter mit dem Messer zum Öffnen des Safes. Dank stillem Alarm endete die Flucht nach wenigen Minuten.

Freitagnacht, kurz vor Mitternacht, betrat ein mit einer Sturmhaube maskierter Mann ein Wett- lokal im 16. Bezirk und nötigte den dortigen Mitarbeiter unter Vorhaltung eines Messers dazu, den Safe zu öffnen. Aus diesem entnahm der Täter sämtliches Bargeld und fesselte den Angestellten anschließend an Händen und Füßen mit Paketband. Dem 29-Jährigen war es jedoch gelungen, unbemerkt einen stillen Alarm auszulösen. Als der Täter mit der Beute die Flucht ergriff, trafen bereits Beamte des Stadtpolizeikommandos Ottakring an der Einsatzörtlichkeit ein und konnten den Mann nach kurzer Verfolgung zu Fuß anhalten.

Vermeintliche Tatwerkzeug sichergestellt

Bei der Durchsuchung seines Rucksackes wurde das gestohlene Bargeld sowie das mutmaßliche Tatwerkzeug, ein Küchenmesser mit einer 20 Zentimeter langen Klinge, Paketband und ein Hammer vorgefunden und sichergestellt. Der 40-jährige Türke wurde vorläufig festgenommen und befindet sich in polizeilichem Gewahrsam. Der Mitarbeiter blieb bei dem Vorfall körperlich unverletzt. Der Tatverdächtige wurde wegen des Verdachts des schweren Raubes angezeigt. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.