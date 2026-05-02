Mann sticht vor Augen der Kinder auf seine Ehefrau ein

Kurz nach Mitternacht wurden die Einsatzkräfte in der Nacht auf Samstag, 2. Mai 2026, zu einer Wohnung in Wien-Donaustadt gerufen. Dort hat ein 46-Jähriger auf seine Ehefrau eingestochen und sie lebensgefährlich verletzt.

Das hat der 46-Jährige vor den Augen von zwei anwesenden Kindern gemacht, die versucht haben, den Angriff abzuwehren, wie die Polizei berichtet. Dabei hat die 26-jährige Tochter eine Schnitt-, der 23-jährige Sohn eine Stichverletzung erlitten. Die beiden konnten ihren Vater schließlich überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der 46-Jährige wurde festgenommen, die mutmaßliche Tatwaffe – ein Taschenmesser mit zehn Zentimeter langer Klinge – sichergestellt.

46-Jähriger in Justizanstalt gebracht

Die Verletzten wurden von der Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht, die 44-jährige Mutter befindet sich mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr, wissen die Beamten. Gegen den 46-Jährigen wurden ein Betretungs-, Annäherungs- sowie vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht. Noch ist unklar, wieso er das gemacht hat, dazu machte er auch gegenüber der Polizei bisher keine Angaben. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen nun jedenfalls übernommen.