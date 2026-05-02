Wienerin hat Betrüger in der Leitung, schreibt der Polizei eine SMS

Eine Wienerin wurde Freitagnachmittag von einem falschen Polizisten angerufen. Doch sie reagierte geistesgegenwärtig und meldete den Betrug noch während des Telefonats per SMS. Ein 26-Jähriger konnte festgenommen werden.

Eine 62-jährige Wienerin hat am späten Freitagnachmittag, 1. Mai 2026 gegen 17 Uhr, einen Anruf bekommen, der sie gleich stutzig werden ließ. Der Mann am anderen Ende der Leitung gab sich als Polizist aus und versuchte die Frau davon zu überzeugen, dass sie im Visier einer Diebesbande stehen würde. Er forderte sie in weiterer Folge dazu auf, ihr gesamtes Bargeld und ihren gesamten Schmuck in einer Tasche vor ihrer Wohnungstür abzustellen. Beamte würden dann kommen, das alles abholen und anschließend in der nächsten Polizeiinspektion sicher verwahren.

Betrüger auf frischer Tat ertappt

Noch während sie mit dem vermeintlichen Polizisten telefonierte, griff die 62-Jährige zum Handy und meldete den Vorfall über den Gehörlosen-Notruf der Polizei per SMS (0800 133 133). Die Beamten konnten daraufhin durch rasches Einschreiten und koordiniertes Vorgehen den mutmaßlichen schweren Betrug verhindern. Vor dem Wohnhaus in Wien-Alsergrund ist nämlich ein 26-jähriger Pole aufgetaucht, der die Wertgegenstände und das Bargeld abholen wollte. Er konnte so auf frischer Tat ertappt und vorläufig festgenommen werden.

Weitere Ermittlungen laufen noch

Durch ihr geistesgegenwärtige Handeln entstand der Wienerin kein finanzieller Schaden. Der 26-Jährige dagegen wurde wegen Verdachts des versuchten schweren Betrugs im Rahmen einer kriminellen Vereinigung angezeigt. Außerdem hat die Polizei ihn in eine Justizanstalt gebracht. Weitere Ermittlungen laufen derzeit noch.