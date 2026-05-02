85-Jährige tot: Auto prallte gegen Lichtmast

Freitag Nacht kam es auf der Wientalstraße vor der Auffahrt zur A1 zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Eine 85-Jährige erlag ihren Verletzungen.

Drei Insassen wurden beim Aufprall gegen den Lichtmast schwer verletzt. Für eine 85-Jährige kam jede Hilfe zu spät.

Drei Insassen wurden beim Aufprall gegen den Lichtmast schwer verletzt. Für eine 85-Jährige kam jede Hilfe zu spät.

Aus bislang unbekannter Ursache kam der Wagen mit insgesamt vier Insassen in Wien Penzing nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Lichtmast. Eine der Insassen, eine 85-jährige Pensionistin, erlag ihren Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Die drei weiteren Insassen wurden schwer verletzt

Der 60-jährige Lenker sowie zwei weitere Insassen im Alter von 45 und 56 Jahren wurden schwer verletzt und mussten von der Berufsfeuerwehr Wien aus dem Unfallfahrzeug befreit werden. Sie wurden notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Pensionistin hingegen verstarb trotz Reanimationsmaßnahmen noch direkt am Unfallort. Das Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung Wien hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.05.2026 um 14:41 Uhr aktualisiert