Seit Wochen kein Regen in Wien: Bald könnten Grillverbote kommen

Es war bislang ein extrem trockener Frühling. Die Saison 2026 zählt zu den trockensten seit Beginn der Aufzeichnungen. Noch besteht zwar keine akute Gefahr, es könnte aber bald Einschränkungen geben.

Seit mehreren Wochen regnet es in Wien kaum. Laut Daten von GeoSphere Austria fielen zwischen Anfang März und Ende April lediglich 38 Millimeter Niederschlag, das ist deutlich weniger als üblich. Im langjährigen Schnitt wären es rund 92 Millimeter gewesen. So trocken war es seit 2020 nicht mehr.

Behörden beobachten Entwicklungen genau

Während es in Salzburg beispielsweise schon Grill-und Rauchverbote rund um Wälder gibt, bleibt Wien davon zumindest vorerst noch verschont. Die Forstbetriebe der Stadt betonen, dass aktuell keine akute Waldbrandgefahr herrscht. Grund sei der frische Bewuchs am Boden sowie neu ausgetriebene Blätter in den Baumkronen. Der Wald in Wien sei also noch feucht genug.

Trotzdem stehen Maßnahmen bereit

Sollte die Trockenheit weiter anhalten und weiterhin kein Regen kommen, könnte rasch reagiert werden. Ein möglicher nächster Schritt wäre eine offizielle Waldbrandverordnung, wie sie auch schon in Salzburg herrscht. Diese hätte direkte Folgen für die Bevölkerung: Öffentliche Grillplätze und Grillzonen müssten dann geschlossen werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.05.2026 um 15:07 Uhr aktualisiert