90.000 Euro Förderung für Krimiserie „SOKO DONAU“

Die Dreharbeiten der 22. Staffel der Krimiserie „SOKO DONAU“ sind von Mai bis Oktober in Niederösterreich, Wien und der Steiermark geplant. Das Land Niederösterreich fördert die Kultserie mit 90.000 Euro. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) betont gegenüber den Niederösterreichischen Nachrichten: „Die Serie bringt auch in der 22. Staffel die wunderschönen Landschaften und Gegenden Niederösterreichs, konkret des Mostviertels, auf unsere Bildschirme – eingebettet in spannende Kriminalgeschichten.“ Niederösterreich sei oftmals Drehort für beliebte Serien und Spielfilme. „Die Filmindustrie in Niederösterreich pulsiert und wird damit zur Triebkraft für Tourismus und regionale Wirtschaft“, so die Mikl-Leitner weiter.

Drehorte sind unter anderem Waidhofen an der Ybbs und Purgstall an der Erlauf

Von den 13 neuen Folgen spielen zwei in Niederösterreich: In Waidhofen an der Ybbs und Purgstall an der Erlauf. Damit werden im Mostviertel auch zwei Orte abseits der Donau einem größeren Publikum nähergebracht. Das Bundesland wird als vielfältige Region positioniert. Insgesamt sind acht Drehtage in Niederösterreich angedacht.

„SOKO DONAU“ wird in mehr als 25 Ländern ausgestrahlt

Seit 21 Jahren ist die beliebte Serie ein Exportschlager des österreichischen Fernsehens: Sie wird in mehr als 25 Ländern weltweit ausgestrahlt. Die neue Staffel wird für das deutschsprachige Publikum ab Oktober 2026 auf den Sendern ORF und ZDF zu sehen sein.