Im Auto eingeschlossen: Zweijähriges Kind gerettet

Samstagmittag wurde die Polizei in Waidhofen an der Thaya (Niederösterreich) informiert: Auf einem Parkplatz vor einem Einkaufszentrum soll ein Kleinkind in einem Auto eingeschlossen sein.

Wie die Niederösterreichischen Nachrichten berichten, soll sich das Kleinkind in einem verschlossenen VW-Polo aufgehalten haben. Die Polizei wurde Samstagmittag zur Hilfe gerufen. Einer der diensthabenden Polizisten wusste, dass sich zu diesem Zeitpunkt einige Mitglieder im Feuerwehrhaus aufhielten und verständigte am Weg zum Einsatzort den Feuerwehrkommandanten. Unmittelbar danach rückte das Vorausrüstfahrzeug zum Parkplatz des Einkaufszentrums aus.

Autoschlüssel war im Fahrzeug

Das 2-jährige Kind saß bei bei sehr warmen Temperaturen im Kindersitz auf der Rückbank. Der Autoschlüssel war laut der Mutter im Inneren des Fahrzeugs. Das Kind war eingesperrt. Mit einem Spezialwerkzeug versuchte die Feuerwehr, die Türen von innen zu öffnen. Aufgrund eines technischen Defektes gelang dies aber nicht.

Nach 40 Minuten konnte das Kind gerettet werden

Den Einsatzkräften gelang es dann aber doch, das Kind zu retten. Das hintere Fenster konnte mit dem Spezialwerkzeug hinuntergekurbelt werden. Ein Feuerwehrmitglied kletterte umgehend ins Auto, schnallte das unverletzte Kleinkind ab und übergab es seiner Mutter. Der Schlüssel wurde neben dem Kindersitz gefunden und ebenfalls der Mutter übergeben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.05.2026 um 18:42 Uhr aktualisiert