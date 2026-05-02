Bis zu 28 Grad in Wien: Ein Vorgeschmack auf den Sommer

Von der Früh weg scheint den ganzen Tag die Sonne. Der Wind aus Südost frischt im Tagesverlauf spürbar auf. Die Frühtemperaturen liegen bei 6 bis 11 Grad, die Höchstwerte bei 24 bis 28 Grad.

Nach einer klaren, trockenen Nacht wird’s am Sonntag sommerlich warm. Ebenso zeigt sich der ganze Tag sonnig. Die paar Schleierwolken, die auftauchen, stören den Eindruck kaum. Der Wind bläst dabei lebhafter mit Böen bis zu 50 oder 60 km/h. Die Temperatur steigt auf 25 bis 28 Grad, auf bis zu 28 etwa in Mariabrunn.

In Niederösterreich sind sogar bis zu 30 Grad drin

Hier klettern die Temperaturen auf 23 bis fast 30 Grad, am wärmsten wird es im Mostviertel. In 1500 Metern Höhe bekommt es zwischen 12 und 15 Grad.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.05.2026 um 21:33 Uhr aktualisiert