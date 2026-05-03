Suche nach vermisstem Taucher nimmt tragisches Ende

Nachdem die Suche in der Nacht unterbrochen wurde, standen auch ab den Sonntagmorgenstunden, 3. Mai 2026, wieder drei Boote mit Sonargeräten im Einsatz, um den Neufelder See nach dem vermissten Taucher abzusuchen, berichten Medien. Zusätzlich waren auch Feuerwehrleute, mehrere Taucher und eine Drohne vor Ort. Gegen 8.30 Uhr wurde der Vermisste dann gefunden, der Mann konnte in 17 Metern Tiefe nur noch tot geborgen werden. Beim Verstorbenen handelte es sich um einen erfahrenen Taucher, der eigentlich mit Wartungsarbeiten im See betraut war, als das Unglück geschah. Wie es dazu kam, ist aktuell noch unklar und soll nun ermittelt werden.