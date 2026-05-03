„Schock bei Gassirunde“: Wiener Müllcontainer komplett abgefackelt

In Wien-Döbling ist in der Nacht auf Sonntag, 3. Mai 2026, eine Papiermülltonne abgefackelt. Beschädigt wurde dabei auch ein Auto, wie Fotos einer 5 Minuten-Leserin nun zeigen.

Der Vorfall hat sich in der Nußberggasse in Wien-Döbling ereignet. „Schock bei der Gassirunde“, schreibt eine 5 Minuten-Leserin aus der Bundeshauptstadt gegenüber der Redaktion und schickt einige Fotos des Ereignisses mit. Diese zeigen einen abgefackelte Container für Papiermüll, daneben ein Auto mit klar ersichtlichen Brandschäden. „Das ist ein Elektroauto. Zum Glück hat das nicht zu brennen begonnen“, so die Leserin weiter. Auch der direkt angrenzende Zaun und die umliegenden Bäume wurden vom Feuer beschädigt.

©Leserfoto | In der Nacht auf Sonntag hat es in Wien-Döbling gebrannt. ©Leserfoto | Der Papiermüllcontainer ist komplett abgefackelt. ©Leserfoto | Auch ein Auto wurde bei dem Vorfall beschädigt.

So ist der Feuerwehreinsatz abgelaufen

Auf Nachfrage heißt es seitens der Berufsfeuerwehr Wien, dass sich der Vorfall gegen 4.30 Uhr ereignet hatte. „Wir waren mit einem Fahrzeug und einer Löschgruppenbesatzung im Einsatz“, so ein Pressesprecher im Gespräch mit 5 Minuten. Den Einsatz konnte man mit einer Löschleitung nach einer halben Stunde beenden und wieder einrücken.