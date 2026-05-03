Skip to content
Region auswählen:
/ ©Leserfoto
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die abgefackelte Mülltonne von vorne.
Ein Feuer hat einen Papiermüllcontainer in der Wiener Nußberggasse zerstört.
Wien / 19. Bezirk
03/05/2026
In Döbling

„Schock bei Gassirunde“: Wiener Müllcontainer komplett abgefackelt

In Wien-Döbling ist in der Nacht auf Sonntag, 3. Mai 2026, eine Papiermülltonne abgefackelt. Beschädigt wurde dabei auch ein Auto, wie Fotos einer 5 Minuten-Leserin nun zeigen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(148 Wörter)

Der Vorfall hat sich in der Nußberggasse in Wien-Döbling ereignet. „Schock bei der Gassirunde“, schreibt eine 5 Minuten-Leserin aus der Bundeshauptstadt gegenüber der Redaktion und schickt einige Fotos des Ereignisses mit. Diese zeigen einen abgefackelte Container für Papiermüll, daneben ein Auto mit klar ersichtlichen Brandschäden. „Das ist ein Elektroauto. Zum Glück hat das nicht zu brennen begonnen“, so die Leserin weiter. Auch der direkt angrenzende Zaun und die umliegenden Bäume wurden vom Feuer beschädigt.

Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die abgefackelte Mülltonne und viel Papier rundherum.
©Leserfoto |
In der Nacht auf Sonntag hat es in Wien-Döbling gebrannt.
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die abgefackelte Mülltonne aus einer anderen Perspektive.
©Leserfoto |
Der Papiermüllcontainer ist komplett abgefackelt.
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt den Schaden, der am Auto entstanden ist.
©Leserfoto |
Auch ein Auto wurde bei dem Vorfall beschädigt.

So ist der Feuerwehreinsatz abgelaufen

Auf Nachfrage heißt es seitens der Berufsfeuerwehr Wien, dass sich der Vorfall gegen 4.30 Uhr ereignet hatte. „Wir waren mit einem Fahrzeug und einer Löschgruppenbesatzung im Einsatz“, so ein Pressesprecher im Gespräch mit 5 Minuten. Den Einsatz konnte man mit einer Löschleitung nach einer halben Stunde beenden und wieder einrücken.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: