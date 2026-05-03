„Ich bring dich um!“: Supermarkt-Streit endet mit Festnahmen

Samstagmittag, 2. Mai, forderte der Filialleiter eines Supermarktes im 4. Bezirk zwei Kunden (22 und 26 Jahre alt; beide aus Syrien) aufgrund ihres auffälligen und störenden Verhaltens wiederholt auf, das Geschäft zu verlassen. Diese wurden daraufhin aggressiv, packten den 34-Jährigen am Handgelenk und bedrohten ihn mehrfach mit dem Umbringen. Als ein Mitarbeiter die Polizei alarmierte, trat der 26-Jährige gegen die Eingangstüre des Geschäftes, wodurch das Glas der Schiebetüre zerbrach, und warf die von ihm noch nicht bezahlten Waren zu Boden. Gleichzeitig umklammerte der 22-Jährige den Filialleiter von hinten und versetzte ihm dann zwei Faustschläge gegen die Rippen. Anschließend ergriffen die beiden die Flucht in Richtung Kettenbrückengasse, wo sie kurz darauf von Beamten des Stadtpolizeikommandos Margareten angehalten und vorläufig festgenommen werden konnten.

Zwei Festnahmen

Im Zuge der Personsdurchsuchungen wurde beim 26-Jährigen eine geringe Menge Suchtgift, laut Polizei vermutlich Cannabiskraut, vorgefunden und sichergestellt. Die Tatverdächtigen wurden wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung angezeigt. Der 22-Jährige wurde zudem wegen des Verdachts der Körperverletzung angezeigt, der 26-Jährige wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und nach den Bestimmungen des Suchtmittelgesetzes. Durch die Staatsanwaltschaft Wien wurde die Beantragung der Untersuchungshaft für beide Beschuldigten in Aussicht gestellt. Sie wurden in eine Justizanstalt überstellt.