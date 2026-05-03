Flucht über Mariahilfer Straße endet mit Festnahme

In Wien-Neubau fiel zwei Frauen am Samstagnachmittag, 2. Mai, das verdächtige Verhalten eines Mannes bei einem öffentlichen Fahrradständer auf. Der Unbekannte hantierte an einem der dort abgestellten Fahrräder, sah sich dabei wiederholt um, holte schließlich ein Werkzeug hervor und machte sich damit an dem angebrachten Fahrradschloss zu schaffen.

Fahrrad-Dieb flüchtete Richtung Mariahilfer Straße

Als der mutmaßliche Dieb bemerkte, dass er beobachtet wurde, ließ er plötzlich von dem Fahrrad ab und flüchtete zu Fuß in Richtung Mariahilfer Straße. Die beiden Zeuginnen verständigten umgehend die Polizei. Aufgrund der konkreten Personenbeschreibung konnten Beamte des Stadtpolizeikommandos Margareten den Tatverdächtigen kurz darauf in der Esterházygasse anhalten und vorläufig festnehmen.

Bolzen- und Seitenschneider sichergestellt

Im Zuge der Durchsuchung seines Rucksackes fanden die Beamten das einen Bolzenschneider und einen Seitenschneider vor. Das mutmaßliche Tatwerkzeug wurde sichergestellt. Der 48-jährige Ungarn wurde wegen des Verdachts des versuchten Einbruchsdiebstahls angezeigt. Er befindet sich in polizeilichem Gewahrsam. Weitere Ermittlungen laufen.